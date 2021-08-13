Московского корреспондента британской корпорации BBC Сару Рейнсфорд вышлют из России

Саре Рейнсфорд министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу. Журналисту BBC указано уехать до 31 августа. В этот день истекает ее разрешение на профессиональную деятельность в России.

В МИДе назвали данную меру ответной реакцией на действия Великобритании. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Лондон «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы журналистам из России, сообщает агентство Bloomberg.

Сара Рейнсфорд приехала в Москву почти 20 лет назад. Корреспондент BBC была одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году направился освещать захват заложников в школе Беслана. Далее она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

В начале этой недели Сара Рейнсфорд задала вопросы Александру Лукашенко о репрессиях оппозиционеров, санкциях и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследования протестующих.

Сама Сара Рейнсфорд и представили корпорации BBC пока не прокомментировали отказ в продлении рабочей визы.

Bloomberg напоминает, что в последний раз Россия высылала британского журналиста 10 лет назад.