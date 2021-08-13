В Анапе вслед за Новороссийском введен режим ЧС из-за угрозы наводнения

В ближайшие сутки, по прогнозу, выпадет большое количество осадков. Так, в Новороссийске ожидается двухмесячная норма.

В Сочи из-за непогоды закрыты все пляжи. Накануне в городах Кубани уже прошли сильные дожди. Мощные осадки и на Черноморском побережье Крыма. Так, в Керчи выпало две месячные нормы, из-за которых вновь затоплен центр города, — передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что наводнениям, которые произошли в июне и июле, присвоен статус ЧС федерального масштаба. Пострадавшими признаны более 4 тысяч человек.