Осужденный по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой, бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко подал на УДО

Как передает ТАСС, Дзержинский районный суд Петербурга принял к производству ходатайство адвоката Ольги Куликовой. Судебное заседание назначено на 22 сентября.

Михаил Глущенко в 2015-м году был приговорен к 13-ти годам колонии.