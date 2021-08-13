Совладельцу авиакомпании, чей вертолет с туристами упал на Камчатке, предъявлено обвинение в убийстве

Об этом сообщили в Следственном комитете. Исключенный из «Единой России» депутат краевого законодательного собрания Игорь Редькин утверждает, что 2-го августа в сумерках стрелял в медведя, который бродил на свалке. В результате стрельбы скончался 30-летний житель поселка Озерновский.

Редькину принадлежит почти половина акций авиакомпании «Витязь-аэро», чей вертолет Ми-8 с туристами накануне упал на Камчатке в Курильское озеро. На его борту были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Выжили 8. Тело пассажирки нашли на глубине 110-ти метров.