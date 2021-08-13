Национальный антитеррористический комитет объявил о розыске причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Взрывотехники ФСБ совместно с криминалистами Следственного комитета изучают материалы, которые изъяли с места происшествия. Сотрудники СК и оперативники устанавливают тех, кто мог иметь отношение к взрыву автобуса, исследуются обстоятельства случившегося. Действия всех силовых структур координирует Национальный антитеррористический комитет.

По предварительным данным, следов взрывчатых веществ не обнаружено среди обломков и рядом на остановке общественного транспорта, сообщает источник агентства «Интерфакс». В любом случае в рамках возбужденного уголовного дела специалисты проведут взрыво-техническую и биологическую экспертизы.

По одной из версий, была утечка газа, хотя транспортная компания уверяет, что автобус был дизельным и никакого незаконно установленного оборудования не было. Взрывотехники ФСБ работали на месте ЧП вскоре после инцидента, — рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сетевого издания «7×7» Олег Григоренко.

На данным момент установлено, что взрыв произошел во время того, как пассажиры заходили в автобус. В результате 2 человека погибли, 17 пострадали. Люди получили травмы различной степени тяжести, автобус серьезно поврежден.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и стали причиной смерти человека.