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10:35, 13 августа 2021

Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что возможность эвакуации посольства РФ не рассматривается

По словам Замира Кабулова, взятие талибами Кандагара, второго по величине города страны, не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана.

Дипломат сказал РИА «Новости», что мирные переговоры с ними будут так или иначе. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена. Представитель МИДа добавил, что Афганистан обратился к Москве по поставкам ударных вертолетов, но предметных переговоров не ведется.

О том, что Афганистан хотел бы купить у России вертолеты, сказал накануне вечером в эфире «Эха Москвы» министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.


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