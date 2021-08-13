Компания-перевозчик уверяет, что автобус в Воронеже, в котором прогремел взрыв, был исправен

В транспортной фирме АТП-1 сказали ТАСС, что автобус был дизельным, и доводы о наличии у него незаконно установленного газового баллона исключены. Ранее источники агентств сообщали, что, по одной из версий, произошла утечка газа.

Взрыв прогремел накануне вечером. По последним сообщениям, число погибших выросло до двух. Утром в Минздраве сказали, что пострадали 19 человек. Точная причина взрыва до сих пор неизвестна. Следствие расследует дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.