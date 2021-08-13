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10:12, 13 августа 2021

Талибы захватили в Афганистане Кандагар, второй по величине город страны

Как передает Associated Press, представители местных властей бежали в аэропорт. Боевики утверждают, что афганские военные либо сдались, либо бежали, и что серьезного сопротивления им оказано не было.

На днях в западных СМИ появилась информация со ссылкой на разведку США о том, что террористическая организация «Талибан», которая в России запрещена, может в течение месяца взять и столицу, Кабул.

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар накануне вечером сказал в эфире «Эха Москвы», что Кабул намерен купить у Москвы военные вертолеты.

Глава МИДа Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар подчеркнул, что если победу в стране одержат террористы, то это создаст серьезную проблему для всего мирового сообщества.


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