Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование перевести 30% сотрудников на удаленный режим

С этого дня это лишь рекомендация, — следует из нового указа мэра Сергея Собянина. Отменяются также требования об измерении температуры каждые четыре часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус.

Кроме того, сняты все ограничения на посещение зоопарков. Сергей Собянин написал в своем блоге, что число новых госпитализаций в Москве уменьшилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями в июле благодаря вакцинации.

По его словам, первый компонент прививки на данный момент получили 4,5 миллиона человек. Собянин добавил, что в коронавирусных госпиталях занято менее 7-ми тысяч коек, и это минимум с начала апреля.

Между тем, накануне оперативный штаб впервые с начала пандемии сообщил, что число умерших за сутки пациентов с коронавирусом превысило по всей России 800.