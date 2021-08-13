Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух человек

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минздрава, пострадали 19 человек. Взрыв прогремел накануне вечером.

Компания-перевозчик уверяет, что автобус был технически исправен, и подчёркивает, что он дизельный, и на газ такие машины переходить не могут, — передает ТАСС. До этого сообщалось, что, по одной из версий, произошла утечка газа из баллона, который был установлен кустарным способом.

Версию о теракте следствие, по крайней мере, официально не рассматривает. Дело расследуют по статье о ненадлежащем оказании услуг, — сообщила старший помощник главы регионального управления СК Ольга Бовт.

Представитель Следственного комитета сказала, что будет назначен комплекс необходимых экспертиз.