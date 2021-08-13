Верховный суд Татарстана отказался смягчить меру пресечения основателю финансовой пирамиды «Финико»

Жалоба защиты Кирилла Доронина была отклонена, — передает ТАСС. На днях МВД объявило еще троих сооснователей организации в розыск.

«Финико» привлекало вкладчиков необычайно высокой доходностью. Этим летом людям перестали выплачивать деньги.