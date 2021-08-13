РИА Новости: Главный конструктор модуля «Наука» Александр Кузнецов пережил инсульт после стыковки аппарата с МКС

По словам источника, сказалось колоссальное напряжение последних дней. Он вместе с другими специалистами все восемь дней полета модуля провел в подмосковном Центре управления полетами, практически его не покидая. Теперь Кузнецов уже выписан из больницы и идет на поправку.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29-го июля. После этого, по сведениям NASA, его двигатели непроизвольно включились, из-за чего орбитальную станцию потом пришлось возвращать в ее обычное положение.

Сегодня стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство США создает группу для расследования инцидента.