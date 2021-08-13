В Якутске в более чем в 20 раз превышен уровень предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе

Роспотребнадзор провел лабораторное исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ, и выявил превышение почти по каждой из них.

Последние дни в Якутске местные жители жалуются на густой дым. Из-за плохой видимости, которая не превышает 300 метров, в аэропорту задерживаются рейсы. Так, два лайнера компании S7, следовавшие из Новосибирска, перенаправлены в Магадан.

Сегодняшний день местные власти объявили выходным, а также рекомендовали в остальное время сократить число рабочих часов.

Для тушения лесных пожаров, общая площадь которых сейчас почти 4 миллиона гектаров, в регион пребывают дополнительные вертолеты и спасательные бригады.

Дым уже накрыл восточную часть России и приближается к центральным регионам. Глава МЧС Евгений Зиничев не исключит, что смог может накрыть и Москву, если в ближайшее время не потушить леса.

С 8 августа в Якутии действует региональный режим ЧС. Министерство природы России рассматривает возможность распространить его и на Иркутскую область.