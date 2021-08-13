По данным Минздрава, число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 19 человек

Один погиб. Трое раненых в тяжелом состоянии. Взрыв произошел накануне вечером на остановке, — рассказал изданию Baza водитель автобуса.

Что послужило причиной взрыва, до сих пор точно неизвестно. Источник «Интерфакса» говорит, что могла произойти утечка газа из баллона, который кустарным способом был установлен на крыше.

В то же время другой источник говорит, что никакого газового оборудования в автобусе не было, а по техпаспорту автобус был дизельным.

Следственный комитет расследует дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.