«Интерфакс»: Эксперты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, в котором накануне произошел взрыв

Агентство «Интерфакс» ссылается на источник. Взрыв прогремел накануне вечером. Один человек погиб. Как сообщили этим утром в Минздраве, число пострадавших выросло до 19-ти человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, — передает ТАСС.

Следственный комитет расследует дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, произошла утечка газа из одного из баллонов, которые были кустарным способом установлены на крыше, — говорят источники. В то же время власти отмечают, что по техпаспорту автобус был дизельным.