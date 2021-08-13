Мировая премьера фильма «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» пройдет на кинофестивале в Локарно

В главную конкурсную программу вошла кинокартина Глеба Панфилова. В свое время роман Солженицына «В круге первом» был экранизирован Панфиловым, после чего Солженицын заявил, что только Панфилову доверит экранизировать повесть «Один день Ивана Денисовича».

Историю Солженицына остановщик немного расширил. В новой картине много внимания уделено жизни солдата Шухова пред тем, как он оказался в лагере. Режиссер детально показал, как его герой воевал, его плен и побег.

Глеб Панфилов отметил, что посвятил новый фильм тысячам советских солдат, кого на Родине после плена ждал суд и десятилетие в сибирских лагерях.

Исполнитель главной роли Ивана Денисовича — Филипп Янковский в беседе с журналистами сказал: «Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности».

В программу фестиваля лента Глеба Панфилова попала впервые в 1969-м, где была представлена его первая полнометражная картина «В огне брода нет», удостоенная главного приза фестиваля «Золотого Леопарда».