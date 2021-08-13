Сторонники радикального движения «Талибан»* взяли под свой контроль город Лашкаргах. Это административный центр провинции Гильменд на юге страны.

Как передает «Франс-Пресс» со ссылкой на источник в афганских службах безопасности, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города.

В свою очередь официальный представитель «Талибана» заявил в «Твиттере», что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.