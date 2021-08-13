В Италии сегодня температура воздуха достигнет рекордных отметок.

Крупные итальянские города Рим и Флоренцию ждет красный уровень опасности из-за погодных условий. Температура воздуха там может превысить 48 градусов. Жителей страны предупреждают, что такая жара будет угрожать не только людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами, ног и полностью здоровым. Министерство здравоохранения Италии призывает жителей оставаться дома, ограничить физические нагрузки, пить больше воды и соблюдать другие меры предосторожности. В первую очередь эти рекомендации касаются детей и пожилых людей. Распространение сильного зноя на территории Италии специалисты объясняют африканским антициклоном, который получил имя «Люцифер». На юге страны горят леса. Серьезно возросли риски возникновения новых пожаров.

Согласно прогнозам, жара в Италии не спадет как минимум до 15 августа.