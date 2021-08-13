Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили Герат, третий по величине город Афганистана

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили Герат, третий по величине город Афганистана. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в правительственных силах.



Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сказал в нашем эфире, что рассчитывает на помощь России в сфере вооружений.

«Мы просили российскую сторону о двух видах сотрудничества. Прежде всего речь идет о ремонте вертолетов типа МИ-17 или МИ-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ. И второе, мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ»

Если победу в Афганистане одержат террористы, это создаст серьезные проблемы доля всего мирового сообщества, добавил Мохаммад Ханиф Атмар.