Уголовное дело о разливе нефти под Новороссийском будут расследовать по более тяжкой статье. В компанию, на терминале которой в Чёрное море разлилось нефтяное пятно, пришли с обысками.

Загрязнение морской среды, которое нанесло серьёзный вред природе — по этой статье теперь будут работать следователи. Наказание предусматривает до двух лет заключения. Ранее о нанесении вреда речи в уголовном деле не шло. Экологи говорят о катастрофе в Чёрном море. Площадь нефтяного загрязнения по последним данным составила почти 80 квадратных километров. Напомню, выброс нефти с греческого танкера произошёл в минувшую субботу. Нефтепродукты обнаружили недалеко от берега Черного моря. В Каспийском трубопроводном консорциуме, с терминала которого произошла утечка, назвали её незначительной – около 200т квадратных метров. Это не так, она в сотни тысяч раз больше, выяснили учёные из института космических исследований РАН после того как проанализировали спутниковые снимки. Вчера в консорциум пришли с обысками, специалистов и сотрудников предприятий, в том числе тех, кто участвовал в ликвидации последствий выброса нефти, допросили. Назначили экологическую и техническую судебные экспертизы.

По словам главы Минприроды превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов в Чёрном море пока не выявили. Для анализа проб экспертам Росприроднадзора понадобится несколько дней, сообщил Александр Козлов.