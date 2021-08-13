Американский регулятор одобрил третью дозу вакцин от коронавируса от Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитето

Американский регулятор одобрил третью дозу вакцин от коронавируса от Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Решение принято на фоне распространения в США варианта коронавируса «дельта», который отличается повышенной изменчивостью. Согласно некоторым исследованиям, защита, которую вакцина предоставляет от заражения, слабеет с течением времени, гарантии от госпитализации и летального исхода по-прежнему остается высокими.