Американский регулятор одобрил третью дозу вакцин от коронавируса от Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитето

Американский регулятор одобрил третью дозу вакцин от коронавируса от Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Решение принято на фоне распространения в США варианта коронавируса «дельта», который отличается повышенной изменчивостью. Согласно некоторым исследованиям, защита, которую вакцина предоставляет от заражения, слабеет с течением времени, гарантии от госпитализации и летального исхода по-прежнему остается высокими.
2021-08-13T06:47:20+03:00
2021-08-13T06:47:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 13 августа 2021
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