Вертолет Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать из воды с помощью понтонов

Вертолет Ми-8, который накануне вместе с пассажирами и членами экипажа упал в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать из воды с помощью понтонов. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, где территориально находится озеро. На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе 13 туристов. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, остальные восемь вторые сутки числятся пропавшими без вести. Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета.
2021-08-13T06:16:33+03:00
2021-08-13T06:16:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886514-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:16, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...