Вертолет Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать из воды с помощью понтонов

Вертолет Ми-8, который накануне вместе с пассажирами и членами экипажа упал в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать из воды с помощью понтонов. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, где территориально находится озеро. На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе 13 туристов. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, остальные восемь вторые сутки числятся пропавшими без вести. Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета.