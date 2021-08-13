В Пскове бывшая глава регионального отделения движения Открытая Россия и её муж получили больше 10 лет колонии каждый. Их обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере. Осуждённые вины не признали.

Наибольший срок получил Артём Милушкин. Он регулярно участвовал в протестах и организовывал некоторые акции. Ему дали 11 лет колонии строгого режима признав виновным в сбыте наркотиков. После того как судья Светлана Ефимова назвала Милушкину срок, он сломал скамейку и начал бить ей о прутья клетки, в которой находился. Был объявлен перерыв, прессу и слушателей из зала вывели. Позже оглашение приговора возобновили. Жена Милушкина, в прошлом глава пермского отделения движения «Открытая Россия» получила на полгода меньше мужа — 10 с половиной лет колонии общего режима, приговор вступит в силу в 24-м году. Интернет-издание Псковская губерния отмечает: отсрочка не означает, что через три года Милушкина отправится за решётку. При отсутствии нарушений ей могут заменить меру более мягкой или даже отменить наказание. Семейную пару задержали в начале позапрошлого года. Уголовное дело супруги назвали политическим. Незадолго до задержания Артём Милушкин утверждал, что полицейские угрожали ему подбросить наркотики. Его также обвинили в организации поджогов.

По делу проходили ещё двое обвиняемых. Один из них получил год условно, другой – год с небольшим лишения свободы. Добавлю, что Открытая Россия признана российскими властями нежелательной организацией.