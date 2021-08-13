Боевики движения «Талибан» захватили Герат, третий по величине город Афганистана

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили Герат, третий по величине город Афганистана. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в правительственных силах.

Правительство Афганистана неоднократно предлагало талибам принять участие в управлении государством и выдвигало свои условия. Об этом «Эху» сказал министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар.

Афганистан призвал ООН созвать срочное заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в стране. По его словам, ситуация в регионе критическая.

Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что Антониу Гуттериш встревожен происходящим.

ООН готова внести вклад в переговорное решение конфликта, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев, добавил Дюжаррик.

США направят около 4 тыс. военных для безопасного вывоза американских дипломатов из Афганистана. Об этом сообщил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, на первом этапе операции три батальона пехоты в течение следующих 24-48 часов будут переброшены в Международный аэропорт Кабула. Кирби уточнил, что США сократят персонала посольства в Афганистане к 31 августа, синхронизировав вывоз дипломатов с общим окончанием военной операции в стране.