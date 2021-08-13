В центре Воронежа произошел взрыв в пассажирском автобусе. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадали 18 человек. В больнице скончалась женщина, которой взрывом оторвало голени. Причина взрыва неизвестна. Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона утверждает, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал он. При этом представитель перевозчика в разговоре с РИА Новости сообщил, что взорвавшийся автобус, как и другие автобусы, работал на дизельном топливе. Газового оборудования у маршрутки не было, добавил позже другой источник «Интерфакса».

Телеграм-канал 112 опубликовал, как утверждают авторы, данные проверок МВД и Ространснадзора. Из них следует, что перевозчик АТП-1 ранее якобы привлекался за незаконную установку газобаллонного оборудования. Руководитель команды расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев также высказал версию о возможной нелегальной установке газового баллона в багажный отсек.