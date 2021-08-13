Отец Бритни Спирс, согласился на отказ от опекунства над дочерью.

Как пишет издание «Вэрайети», адвокат Джеймса Спирса уже направил соответствующее уведомление в суд Лос-Анджелеса. По словам адвоката, Джеймс Спирс считает, что публичное противостояние с дочерью не будет отвечать ее интересам. С 2018 года Бритни Спирс признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец исполнительницы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.