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05:13, 13 августа 2021

Отец Бритни Спирс, согласился на отказ от опекунства над дочерью.

Как пишет издание «Вэрайети», адвокат Джеймса Спирса уже направил соответствующее уведомление в суд Лос-Анджелеса. По словам адвоката, Джеймс Спирс считает, что публичное противостояние с дочерью не будет отвечать ее интересам. С 2018 года Бритни Спирс признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец исполнительницы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.


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