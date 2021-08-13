Facebook отложила планы по возвращению сотрудников в США в офисы до января 2022 г.

Как передает NBC News, это связано с распространением в стране штамма коронавируса «дельта». Первоначально Facebook планировал вернуть персонал в офисы в октябре 2021 года. Аналогичное решение приняли и в Amazon. Компания перенесла срок возобновления работы с сентября 2021 года на январь 2022 года.
2021-08-13T05:11:52+03:00
2021-08-13T05:11:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886492-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
В ближайшие двое суток в Афганистан будут направлены около 3 тыс. американский военных. Как сообщает Пентагон, они будут задействованы в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана. Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, три батальона будут переброшены в Международный аэропорт Кабула.