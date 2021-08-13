Facebook отложила планы по возвращению сотрудников в США в офисы до января 2022 г.

Как передает NBC News, это связано с распространением в стране штамма коронавируса «дельта». Первоначально Facebook планировал вернуть персонал в офисы в октябре 2021 года. Аналогичное решение приняли и в Amazon. Компания перенесла срок возобновления работы с сентября 2021 года на январь 2022 года.