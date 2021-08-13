США в ближайшие недели сократят численность сотрудников своего посольства в Кабуле.

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Пентагон перебросит в аэропорт афганской столицы дополнительные силы для содействия вывозу американских дипработников. 14 апреля Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане. После этого боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) развернули наступление на правительственные силы. наступления по ряду направлений. Талибы утверждают, что контролируют от 60% до 85% территории страны.
2021-08-13T05:10:08+03:00
2021-08-13T05:10:17+03:00
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05:10, 13 августа 2021
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В ближайшие двое суток в Афганистан будут направлены около 3 тыс. американский военных. Как сообщает Пентагон, они будут задействованы в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана. Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, три батальона будут переброшены в Международный аэропорт Кабула.