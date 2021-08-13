США в ближайшие недели сократят численность сотрудников своего посольства в Кабуле.

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Пентагон перебросит в аэропорт афганской столицы дополнительные силы для содействия вывозу американских дипработников. 14 апреля Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане. После этого боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) развернули наступление на правительственные силы. наступления по ряду направлений. Талибы утверждают, что контролируют от 60% до 85% территории страны.