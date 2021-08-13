Два члена экипажа Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, остаются в реанимации.

Их состояние стабильно тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. Ещё двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении, остальные за медпомощью не обращались. Всего выбраться из рухнувшего в озеро вертолёта удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Командир экипажа не найден. Вчера туристический вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек спасены.