На месте взрыва в Воронеже поражающих элементов не найдено.

Об этом сообщают источники Ъ. По их данным ранения людям нанесены кусками обшивки автобуса. Проникающих отверстий в автобусе нет. Не исключена версия взрыва безоболочного взрывного устройства, но пока, по словам источника, версия теракта не подтверждается.
2021-08-13T05:07:34+03:00
2021-08-13T05:07:38+03:00
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05:07, 13 августа 2021
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В ближайшие двое суток в Афганистан будут направлены около 3 тыс. американский военных. Как сообщает Пентагон, они будут задействованы в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана. Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, три батальона будут переброшены в Международный аэропорт Кабула.