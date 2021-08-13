На месте взрыва в Воронеже поражающих элементов не найдено.

Об этом сообщают источники Ъ. По их данным ранения людям нанесены кусками обшивки автобуса. Проникающих отверстий в автобусе нет. Не исключена версия взрыва безоболочного взрывного устройства, но пока, по словам источника, версия теракта не подтверждается.