Один челочек погиб, 18 пострадали при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже.

Это подтвердил губернатор региона Александр Гусев. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Между тем, в мэрии города утверждают, что газового оборудования в автобусе не было. СК возбудил уголовное дело по ст. об оказании услуг , не отвечающих безопасности.