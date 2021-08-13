Один челочек погиб, 18 пострадали при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже.

Это подтвердил губернатор региона Александр Гусев. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Между тем, в мэрии города утверждают, что газового оборудования в автобусе не было. СК возбудил уголовное дело по ст. об оказании услуг , не отвечающих безопасности.
2021-08-13T05:05:30+03:00
2021-08-13T05:05:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886484-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
В ближайшие двое суток в Афганистан будут направлены около 3 тыс. американский военных. Как сообщает Пентагон, они будут задействованы в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана. Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, три батальона будут переброшены в Международный аэропорт Кабула.