На МКС может отправиться первая женщина-космонавт из Африки.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Россия и Тунис сегодня собираются подписать соответствующий меморандум. За 60 лет космической эры в космосе побывал только один выходец с африканского континента — гражданин ЮАР Марк Шаттлуорт. Он летал в космос в качестве второго в мире космического туриста.