На МКС может отправиться первая женщина-космонавт из Африки.

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, Россия и Тунис сегодня собираются подписать соответствующий меморандум. За 60 лет космической эры в космосе побывал только один выходец с африканского континента — гражданин ЮАР Марк Шаттлуорт. Он летал в космос в качестве второго в мире космического туриста.
2021-08-13T04:08:12+03:00
2021-08-13T04:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 13 августа 2021
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