В ближайшие двое суток в Афганистан будут направлены около 3 тыс. американский военных.

Как сообщает Пентагон, они будут задействованы в обеспечении эвакуации американских дипломатов из Афганистана. Как заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби, три батальона будут переброшены в Международный аэропорт Кабула. Между тем, официальный представитель Госдепа Нед Прайс анонсировал сокращение персонала американского посольства в Афганистане из-за обостряющейся военно-политической ситуации в стране. Он призвал не рассматривать переброску трех тыс. американских военных в Кабул как продолжение военной миссии США в Афганистане, которую предполагается свернуть к концу месяца.
2021-08-13T04:07:02+03:00
2021-08-13T04:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 13 августа 2021
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