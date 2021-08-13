Военная глубоководная техника приступила к работе на Курильском озере на Камчатке.

Об этом в Инстаграме сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Ранее сообщалось, что власти Камчатки обратились к Минобороны за содействием в проведении поисковой операции на месте падения вертолета с туристами. В тот же день на Камчатку вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми подводными аппаратами. Вертолёт лежит на дне озера, на глубине более 130 метров. Накануне вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек спасены.