Об этом ТАСС сообщили в информационном центре ведомства. Там добавили, что отрабатываются различные версии произошедшего. Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел накануне вечером в Воронеже недалеко от торгового центра. Один человек погиб, 16 пострадали. В городском управлении транспорта сообщили, что автобус был дизельным, без газового
оборудования. Возбуждено дело по ст. об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следственные действия на месте взрыва автобуса в Воронеже координирует НАК.
Об этом ТАСС сообщили в информационном центре ведомства. Там добавили, что отрабатываются различные версии произошедшего. Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел накануне вечером в Воронеже недалеко от торгового центра. Один человек погиб, 16 пострадали. В городском управлении транспорта сообщили, что автобус был дизельным, без газового