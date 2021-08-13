Следственные действия на месте взрыва автобуса в Воронеже координирует НАК.

Об этом ТАСС сообщили в информационном центре ведомства. Там добавили, что отрабатываются различные версии произошедшего. Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел накануне вечером в Воронеже недалеко от торгового центра. Один человек погиб, 16 пострадали. В городском управлении транспорта сообщили, что автобус был дизельным, без газового

оборудования. Возбуждено дело по ст. об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.