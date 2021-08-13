По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в английском Плимуте.

Как говорится в сообщении полиции, жертвами инцидента стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин. Еще один пострадавший умер в больнице. Ранее местные СМИ писали, что стрелок тоже мертв. Власти пока не сообщает о причинах стрельбы, ведется расследование.
2021-08-13T03:12:12+03:00
2021-08-13T03:12:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886472-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...