По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в английском Плимуте.

Как говорится в сообщении полиции, жертвами инцидента стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин. Еще один пострадавший умер в больнице. Ранее местные СМИ писали, что стрелок тоже мертв. Власти пока не сообщает о причинах стрельбы, ведется расследование.