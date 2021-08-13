ЦРУ рассматривает предложения по созданию отдельного «Центра миссий по Китаю».

По сведениям агентства Блумберг, новая структура будет выделена из более масштабного отделения, отвечающего за Восточную Азию и Тихоокеанский регион фактически займется слежкой за КНР. В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай представляет собой главный «геополитический вызов» США в этом столетии.
2021-08-13T03:11:10+03:00
2021-08-13T03:11:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 13 августа 2021
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