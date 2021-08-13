США намерены ускорить эвакуацию жителей Афганистана, претендующих на американские визы.

Об этом на фоне наступления талибов на правительственные силы Афганистана заявил оффициальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, на сегодняшний день эвакуированы 1,2 тыс. граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами. В конце июня правительство США заявило о намерении эвакуировать часть граждан Афганистана, оказывавших помощь американским войскам.
2021-08-13T03:09:48+03:00
2021-08-13T03:09:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 13 августа 2021
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