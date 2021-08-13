Федерация триатлона России отстранит Игоря Полянского от соревнований.

В отношении него и его тренеров будет проведено расследование. Такое решение принято после того как Международная федерация триатлона проинформировала ФТР о возможном нарушении

антидопинговых правил со стороны российского спортсмена. Подозрительная допинг-проба была взята во внесоревновательный период на сборах во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио.