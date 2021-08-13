На участницу Pussy Riot Риту Флорес составлен адм. протокол по статье о демонстрации нацистской символики.

Как сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Захватов, поводом стала публикация юмористического фотоколлажа с артистом из группы Tokio Hotel в фашистской форме. По этой статье Флорес может грозить еще до 15 суток ареста. Ранее девушку задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. За последние два месяца по этой статье или по обвинению в мелком хулиганстве к адм. ответственности привлекались несколько участников Pussy Riot. Некоторые из них после освобождения уехали из страны.