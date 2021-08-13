Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине более 145 метров.

Как сообщает региональное управление МЧС, в районе катастрофы продолжаются поисковые работы, в них заняты более 60 человек и 10 единиц техники. Пока водолазы обследуют береговую линию и акваторию, спасатели патрулируют озеро на лодках и обследуют зону поиска при помощи беспилотников. Накануне вертолет компании «Витязь-Аэро» с туристами на борту упал в Курильское озеро. Спаслись лишь восемь человек из 16-ти человек, находившихся на борту.