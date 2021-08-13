Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине более 145 метров.

Как сообщает региональное управление МЧС, в районе катастрофы продолжаются поисковые работы, в них заняты более 60 человек и 10 единиц техники. Пока водолазы обследуют береговую линию и акваторию, спасатели патрулируют озеро на лодках и обследуют зону поиска при помощи беспилотников. Накануне вертолет компании «Витязь-Аэро» с туристами на борту упал в Курильское озеро. Спаслись лишь восемь человек из 16-ти человек, находившихся на борту.
2021-08-13T03:05:19+03:00
2021-08-13T03:05:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886462-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...