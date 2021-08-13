СК квалифицировал взрыв в автобусе в Воронеже как оказание услуг, не отвечающих безопасности.

Как передает ТАСС, именно по этой статье возбуждено уголовное дело по факту ЧП, в результате которого один человек погиб, 18 пострадали. По одной из версий, взрыв в автобусе произошел из-за неисправного газового оборудования; однако, в мэрии утверждают, что автобус был дизельным и газового оборудования не имел. Между тем, работу служб быстрого реагирования на месте взрыва координирует Национальный антитеррористический комитет. Как передает ИФ, там заявили, что отрабатываются различные версии произошедшего.