СК квалифицировал взрыв в автобусе в Воронеже как оказание услуг, не отвечающих безопасности.

Как передает ТАСС, именно по этой статье возбуждено уголовное дело по факту ЧП, в результате которого один человек погиб, 18 пострадали. По одной из версий, взрыв в автобусе произошел из-за неисправного газового оборудования; однако, в мэрии утверждают, что автобус был дизельным и газового оборудования не имел. Между тем, работу служб быстрого реагирования на месте взрыва координирует Национальный антитеррористический комитет. Как передает ИФ, там заявили, что отрабатываются различные версии произошедшего.
2021-08-13T03:04:24+03:00
2021-08-13T03:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 13 августа 2021
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