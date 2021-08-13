В США впервые с 1790 года зафиксировано сокращение белого населения.

Об этом сообщает «Вашингтон пост» со ссылкой на данные американского Бюро переписи. По итогам переписи 2020 года численность белого населения в США сократилось до 204 млн человек. В 2010 году этот показатель превышал 223,5 млн. Сокращение, таким образом, составило 8,6%. Одновременно с этим белые впервые составили в процентном отношении менее 60% Населения — теперь их лишь 57,8%.