Великобритания направит 600 военных в Афганистан.

Они должны оказать содействие эвакуации британских граждан и бывших афганских сотрудников. Как говорится в заявлении британского минобороны, это обусловлено ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Как ожидается, дополнительные военные силы прибудут из Британии в Афганистан в ближайшие дни. Источники в разведке США сообщали, что талибы могут в течение месяцев блокировать Кабул.
2021-08-13T02:09:28+03:00
2021-08-13T02:09:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 13 августа 2021
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