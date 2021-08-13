Великобритания направит 600 военных в Афганистан.

Они должны оказать содействие эвакуации британских граждан и бывших афганских сотрудников. Как говорится в заявлении британского минобороны, это обусловлено ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Как ожидается, дополнительные военные силы прибудут из Британии в Афганистан в ближайшие дни. Источники в разведке США сообщали, что талибы могут в течение месяцев блокировать Кабул.