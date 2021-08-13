Власти Камчатки решили пока не объявлять траур по погибшим во вчерашней катастрофе вертолета.

На борту были 13 туристов и трое членов экипажа. Вертолет упал в Курильское озеро, выжили только восемь человек. Поисковая операция еще продолжается. Как передает ТАСС на Камчатке в выходные будут праздновать «День вулкана» с массовым подъемом жителей и гостей полуострова на Авачинский вулкан.