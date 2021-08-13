Власти Камчатки решили пока не объявлять траур по погибшим во вчерашней катастрофе вертолета.

На борту были 13 туристов и трое членов экипажа. Вертолет упал в Курильское озеро, выжили только восемь человек. Поисковая операция еще продолжается. Как передает ТАСС на Камчатке в выходные будут праздновать «День вулкана» с массовым подъемом жителей и гостей полуострова на Авачинский вулкан.
2021-08-13T02:08:16+03:00
2021-08-13T02:08:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886454-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...