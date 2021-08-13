МВД запретило въезд в Россию на полвека бывшему послу Азербайджана в Белоруссии.

Поводом, как сообщает пресс-служба ведомства, стали высказывания Исфандияра Вагабзаде, «разжигающие межнациональную рознь». Ранее в азербайджанском телеэфире бывший дипломат оскорбил Владимира Жириновского. В ответ лидер ЛДПР заявил, что потребует возбудить против Вагабзаде уголовное дело.