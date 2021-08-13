МВД запретило въезд в Россию на полвека бывшему послу Азербайджана в Белоруссии.

Поводом, как сообщает пресс-служба ведомства, стали высказывания Исфандияра Вагабзаде, «разжигающие межнациональную рознь». Ранее в азербайджанском телеэфире бывший дипломат оскорбил Владимира Жириновского. В ответ лидер ЛДПР заявил, что потребует возбудить против Вагабзаде уголовное дело.
2021-08-13T02:07:15+03:00
2021-08-13T02:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 13 августа 2021
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