Прокуратура запросила два года ограничения свободы пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Она проходит обвиняемой по т.н. «санитарному делу». В своем твиттере Ярмыш пишет, что гособвинение также потребовало оставить ее по домашним арестом до вступления приговора в силу. Помимо Киры Ярмыш, по «санитарному делу» проходят еще восемь соратников Навального.
2021-08-13T02:06:10+03:00
2021-08-13T02:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 13 августа 2021
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