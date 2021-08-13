Прокуратура запросила два года ограничения свободы пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Она проходит обвиняемой по т.н. «санитарному делу». В своем твиттере Ярмыш пишет, что гособвинение также потребовало оставить ее по домашним арестом до вступления приговора в силу. Помимо Киры Ярмыш, по «санитарному делу» проходят еще восемь соратников Навального.