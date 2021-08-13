Медики пока не установили личность женщины, погибшей при взрыве в автобусе в Воронеже.

Как рассказал ТАСС представитель городской станции скорой помощи, умершей пассажирке примерно 35 лет, у нее взрывом оторвало обе голени. Взрыв маршрутном автобусе произошел в Воронеже накануне вечером. По данным властей, пострадали 18 человек. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Между тем, в мэрии города утверждают, что газового оборудования в автобусе не было. Возбуждено уголовное дело.