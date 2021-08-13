ФК «Сочи» по пенальти проиграл сербскому «Партизану» в квалификационном раунде ЛК.

Основное время матча и два дополнительных тайма на стадионе в Белграде завершились со счетом 2:2. В первом матче команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, «Сочи» вылетели из турнира. Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после ЛЧ и ЛЕ. Групповой этап стартует 16

сентября, финал турнира — 25 мая.