Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского дала неблагоприятный результат.

Как сообщает Международная федерация триатлона, проба была взята во время внесоревновательного антидопингового контроля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. На Олимпиаде в Японии Полянский занял 43-е место.