Допинг-проба российского триатлониста Игоря Полянского дала неблагоприятный результат.

Как сообщает Международная федерация триатлона, проба была взята во время внесоревновательного антидопингового контроля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. На Олимпиаде в Японии Полянский занял 43-е место.
2021-08-13T01:10:26+03:00
2021-08-13T01:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 13 августа 2021
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